NÖ: Rund 54.000 weitere Impf-Termine verfügbar

Am Freitag hat in Niederösterreich die dritte Online-Anmelderunde für Corona-Impfungen gestartet. Rund 54.000 Termine sind verfügbar.

In Niederösterreich ist am Freitag die dritte Online-Anmelderunde für die Impfung gegen das Coronavirus über die Bühne gegangen. Zur Registrierung aufgerufen waren u.a. Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich sowie Menschen mit Behinderung und deren persönliche Assistenz. Verteilt wurden in Summe rund 54.000 Termine für 300 Impfstellen. Nach Angaben von Notruf Niederösterreich verlief die Abwicklung problemlos.