NÖ: Rund 260 neue Corona-Fälle, 102 Intensivpatienten

Am Freitag wurden in Niederösterreich knapp 260 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 102 Patienten befanden sich weiterhin auf Intensivstationen.

In Niederösterreich sind am Freitag nach Angaben von Bernhard Jany, dem Sprecher der Landesgesundheitsagentur, wie bereits am Tag davor 102 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden.