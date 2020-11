NÖ: Rund 130.000 Corona-Tests in Drive-in-Stationen durchgeführt

In den niederösterreichischen Drive-in-Stationen wurden bisher rund 130.000 Corona-Tests durchgeführt. Am morgigen Dienstag eröffnet ein weiterer Standort.

In den Drive-in-Stationen in Niederösterreich sind bisher rund 130.000 Coronatests durchgeführt worden. Wie Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Aussendung ankündigte, wird (am morgigen) Dienstag in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ein neuer Standort eröffnet. Weiterhin zur Verfügung stehen im Bundesland auch 35 mobile Teams des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbundes.