NÖ: Regelmäßige Corona-Tests in Landeskliniken und -pflegezentren

Zukünftig soll es beim niederösterreichischen Gesundheits- und Pflegepersonal regelmäßige Corona-Tests geben. Diese werden auf freiwilliger Basis stattfinden.

In Niederösterreich soll das Gesundheits- und Pflegepersonal zukünftig regelmäßig auf freiwilliger Basis auf das Coronavirusgetestet werden. Die Untersuchungen sollen laut Aussendung vom Dienstag für alle 27.000 Mitarbeiter in den Landes- und Universitätskliniken sowie in den Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren des Landes kostenfrei alle sechs bis neun Tage durchgeführt werden.