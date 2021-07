NÖ: Plus bei Ansteckungen mit Corona-Delta-Variante

Ein Plus im Hinblick auf die Menge an Ansteckungen mit der Corona-Delta-Variante gibt es in Niederösterreich. 13 neue Ansteckungen hat es gegeben.

In Niederösterreich ist die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus um 13 auf 74 gestiegen. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Donnerstag handelt es sich bei zwölf der Erkrankungen um nunmehr bestätigte Verdachtsfälle. Eine Infektion sei gänzlich neu hinzugekommen. Betroffen sei eine Kontaktperson eines Erkrankten. Bei allen 13 Fällen handelt es sich laut einem Sprecher nicht um Reiserückkehrer.

Mit Corona-Delta-Variante Angesteckte im Schnitt unter 30

Das Durchschnittsalter der in Summe 74 Infizierten beträgt 29,01 Jahre. Eine Person wird stationär im Krankenhaus behandelt. Insgesamt 48 Menschen sind bereits wieder genesen.