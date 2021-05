NÖ: Pkw krachte gegen umgeschnittenen Maibaum

Ein umgeschnittener Maibaum stürzte am Freitag im Bezirk Gänserndorf direkt vor ein Auto. Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

In Erdpreß in der Marktgemeinde Sulz im Weinviertel (Bezirk Gänserndorf) ist am späten Freitagabend ein nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von unbekannten Tätern umgeschnittener Maibaum direkt vor ein Auto gestürzt, dessen Lenker nicht mehr anhalten konnte und das Hindernis überfuhr. Der Mann blieb unverletzt. Sein Pkw wurde stark beschädigt.