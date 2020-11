NÖ: Pflegeheime werden mit Antigentests ausgestattet

Niederösterreichische Pflegeinrichtungen werden flächendeckend mit Antigentests ausgestattet. Unter anderem sollen damit Mitarbeiter rasch und unkompliziert getestet werden.

Im Kampf gegen das Coronavirus werden Niederösterreichs Pflegeeinrichtungen flächendeckend mit Antigentests ausgestattet. Ermöglichen soll dieser Schritt die rasche und unkomplizierte Durchführung von regelmäßigen Mitarbeiter-Screenings sowie von Untersuchungen symptomatischer Personen direkt am Standort, hieß es am Montag in einer Aussendung von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und ihrer Amtskollegin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Erstausstattung soll für drei bis vier Wochen reichen

Einrichtungen seien "umfassend geschützt"

Die beiden Landesrätinnen bezeichneten die Einrichtungen im Bundesland generell als "umfassend geschützt". Schutzausrüstung für das Personal sei ebenso vorhanden wie ein Handbuch mit Handlungsempfehlungen. Da soziale Kontakte für die Bewohner sehr wichtig seien, werde intensiv daran gearbeitet "die Häuser auch weiterhin für Besucher offen zu halten". Ein Appell zur Einhaltung der Hygieneregeln erging in diesem Zusammenhang an die Angehörigen der Bewohner.

In den vergangenen Wochen waren in den Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) im Bundesland immer wieder Corona-Häufungsfälle aufgetaucht. Numerisch am größten präsentierte sich zuletzt der Cluster um das PBZ St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) mit 88 Erkrankten.