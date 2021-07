NÖ: Pensionist vertraute "falschen Polizisten" 76.000 Euro an

Ein "falscher Polizist" rief in Niederösterreich einen 85-jährigen Mann an und forderte eine "Kaution" nach einem vermeintlichen Unfall der Tochter. Der Senior übergab 76.000 Euro, ein 23-Jähriger konnte festgenommen werden.

"Polizei Tulln" rief wegen "Unfall" der Tochter an

Der folgenschwere Telefonanruf hatte den 85-Jährigen am Montagmittag erreicht. Am anderen Ende der Leitung gab sich ein Mann mit "Polizei Tulln" aus und erzählte vom Unfall der Tochter. Rasch begab sich der Pensionist zu seiner Hausbank, wo er einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe behob. Dabei blieb er in ständigem Telefonkontakt mit dem falschen Polizisten. Angeleitet wurde der Niederösterreicher durch diesen, der Bankangestellten nichts von der benötigten Kaution zu erzählen. Die fadenscheinige Begründung: In einem solchen Fall seien Gebühren an das Geldinstitut zu entrichten.