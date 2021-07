NÖ: PCR-Tests in Apotheken ab nächster Woche

Ab kommender Woche starten in Niederösterreichs größeren Apotheken kostenlose PCR-Tests.

Das teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mit. "Wir wollen in den größeren Apotheken in allen Regionen starten und werden das Angebot dann rasch flächendeckend ausrollen", sagten Peter Gonda, Präsident NÖ Apothekerkammer, und Andreas Hoyer, Vizepräsident NÖ Apothekerverband. Für Gurgeltests läuft eine Ausschreibung des Landes bis Anfang August.

Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr hatte am Mittwoch angekündigt, dass "in den nächsten Tagen" die Apotheken in ganz Österreich kostenlose PCR-Tests anbieten werden. Ab wann sie genau wo angeboten werden, hängt von den regionalen Möglichkeiten ab. Die Vereinbarungen mit den verschiedenen Laboren in den Bundesländern seien noch zu treffen.

Ablauf der PCR-Tests in NÖ Apotheken

Für die Versicherten ändert sich im Vergleich zu den jetzt schon von den Apotheken angebotenen Antigen-Tests nichts. Nach einer Terminvereinbarung wird der Abstrich in der Apotheke vorgenommen, das Ergebnis bekommt man dann per SMS oder Mail, oder man kann es sich auch ausgedruckt abholen. Es werden aber nicht die derzeit vor allem in Wien verwendeten Gurgel-Tests sein, sondern abgestrichene PCR-Labortests.