NÖ: Neuer Corona-Cluster in Justizanstalt entdeckt

Sechs Infektionen mit dem Coronavirus wurden in einer Justizanstalt in Niederösterreich gemeldet. Zudem gibt es zahlreiche weitere Cluster im Bundesland.

In Niederösterreich ist ein neuer Cluster in einer Justizanstalt entstanden. Am Montag wurden in diesem Zusammenhang sechs Infektionen im Bereich des Magistrats Krems gemeldet, teilte das Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Im Vorjahr waren mehr als 100 Infektionen in der Justizanstalt Stein verzeichnet worden.