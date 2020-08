NÖ: Nackter Alko-Lenker verursachte Unfall

Der Mann hatte nur Schuhe an und 1,6 Promille im Blut.

Der Mann hatte nur Schuhe an und 1,6 Promille im Blut. ©APA (Symbolbild)

Nackt und mit 1,6 Promille am Steuer hat am Freitag ein 29-jähriger Autolenker in Feuersbrunn (Bezirk Tulln) einen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht begangen.

Der 29-Jährige wurde rasch ausgeforscht, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Den Mann erwarten nun Anzeigen.

Nach Unfall: Mann lief nackt durch den Ort

Der nur mit Schuhen bekleidete 29-Jährige habe mit seinem Wagen einen Zaun, eine Straßenlaterne und einen Verteilerkasten beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dann davon- und nackt durch den Ort gelaufen. Zeugen verständigten die Exekutive.