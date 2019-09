NÖ: Mann von Stapler überrollt und schwer verletzt

Im Bezirk Wiener Neustadt-Land ist am Freitag ein 49-Jähriger von einem Stapler überroltt worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

Ein 49-Jähriger ist am Freitag auf einem Betriebsgelände in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von einem Stapler überrollt worden. Der Mann aus Horn wurde am Unterschenkel schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Ein Hubschrauber flog den Waldviertler in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling.