NÖ: Mann gab fremden, positiven Gurgeltest ab

Ein Niederösterreicher gab einen fremden, positiven Gurgeltest ab, um an ein Genesungszertifikat zu kommen. Der Schwindel flog auf, weil der Nachtest negativ war.

Fremde Speichelprobe abgegeben

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der positiven Gurgeltestprobe und der negativen PCR-Nachtestung an. Daraufhin wurden Ermittlungen gegen den 28-Jährigen eingeleitet. Er gab in seiner Einvernahme an, die Speichelprobe von einem ihm bis dahin unbekannten Linzer bekommen zu haben.