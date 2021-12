NÖ: Impf- und Testangebot auch an Feiertagen aufrecht

In Niederöstrerreich bleibt das Impf- und testangebot auch an den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester aufrecht.

Sonder-Impfaktion in St. Pölten

Geöffnet sind die neun Landesimpfzentren am Heiligen Abend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie zu Silvester und am Neujahrstag grundsätzlich jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr. Möglich sind auch Stiche ohne vorherige Terminvereinbarung. Bei den Öffnungen gibt es wenige Ausnahmen: So werden in Gmünd am Christtag Injektionen generell nur von 9.00 bis 12.00 Uhr verabreicht, der Standort in Horn bleibt geschlossen. Am 1. Jänner betrifft die Schließung Amstetten und erneut Horn. An den Feiertagen nicht unterwegs sind die Impfbusse, in denen allerdings an den restlichen Tagen der Weihnachtszeit an verschiedenen Standorten Immunisierungen durchgeführt werden.