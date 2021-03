NÖ: Großbrand in Stallgebäude gelöscht

In der Nacht auf Sonntag bekämpften acht Feuerwehren im Bezirk Waidhofen an der Thaya einen Großbrand in einem ehemaligen Stallgebäude.

In Thuma, einer Katastralgemeinde von Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya), ist in der Nacht auf Sonntag ein Großbrand in einem Vierkanthof ausgebrochen.

125 Feuerwehrmitglieder bei Großbrand im Einsatz

Acht Feuerwehren bekämpften die Flammen mit insgesamt 125 Mitgliedern bei -8 Grad und verlegten Hunderte Meter Schlauchleitungen, hieß es in einer Aussendung. Das Feuer war in einem etwa 300 Quadratmeter großen ehemaligen Stallgebäude ausgebrochen.

Foto: APA/BFK WT/M. DAMBERGER

Die Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude und eine Halle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden. Verletzt wurde niemand.