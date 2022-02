NÖ: Gelockerte Regeln für Besucher in Krankenhäusern und Pflegezentren

Mit Wochenbeginn sind die Besuchsregeln in niederösterreichischen Kliniken und Pflegezentren gelockert worden. 2G-Plus und FFP2-Maskenpflicht gelten aber weiterhin.

In Krankenhäusern ist pro Patient ein Besuch täglich erlaubt. In Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren ist der Besuch von maximal zwei Personen pro Bewohner und Tag möglich - also zwei Mal jeweils eine Person oder zwei Personen gleichzeitig, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) in einer Aussendung mit.