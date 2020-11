NÖ: Fünf weitere Corona-Todesfälle in Spitälern

In den niederösterreichischen Spitälern sind am Dienstag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

Es handelte sich um eine 67- und eine 79-Jährige in Wiener Neustadt, eine 49-Jährige in Waidhofen a.d. Thaya und eine 92-Jährige in Lilienfeld sowie um einen 90-Jährigen in Amstetten. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland ist auf 182 gestiegen. Allein seit Montag vergangener Woche sind 42 Todesfälle zu beklagen.