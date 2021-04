NÖ: Früheres Ende der Ausreisetests gefordert

In Niederösterreich wird der Ruf nach einem früheren Ende der Ausreisetests laut. Der Grenzwert für die Aufhebung soll verdoppelt werden.

Grenzwert für Aufhebung soll von 200 auf 400 verdoppelt werden

Im Bundesland gibt es Ausreisetests bzw. -kontrollen in der Stadt und im Bezirk Wiener Neustadt sowie in den Bezirken Neunkirchen und Scheibbs. Wiener Neustadt (196,4) und der Bezirk Neunkirchen (188,8) lagen am Donnerstag zum bereits dritten bzw. fünften Mal hintereinander unter der 200er-Marke.