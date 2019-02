NÖ: Frau nach Pkw-Unfall in Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt

Am Montag wurden zwei Pkw-Lenkerinnen bei einer Kollision im Bezirk Gänserndorf zum Teil schwer verletzt.

Zwei Lenkerinnen sind am Montagabend bei einem Pkw-Zusammenstoß in ihrem Heimatbezirk Gänserndorf verletzt worden. Eine 54-Jährige wurde laut Polizei bei der Kollision auf einer Kreuzung in Parbasdorf in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Deutsch-Wagram befreit werden. Die Frau wurde mit schweren Blessuren ins SMZ Ost in Wien gebracht.