NÖ fördert Hygienekonzepte für Gastro und Tourismus

Das Land Niederösterreich fördert Ausgaben für Hygienemaßnahmen für Gastro und Tourismusbetriebe. 5,5 Millionen werden dafür veranschlagt.

Seit Beginn der Coronakrise wurden 5.663 Gastronomie- und Tourismusbetriebe in Niederösterreich mit rund 5,5 Mio. Euro im Zuge des "Gastgeber-Hygiene-Calls" unterstützt. Die Mittel kamen vom Land, abgewickelt wurde diese Maßnahme von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und dem Landesverband Urlaub am Bauernhof. Die Aktion ist nun abgeschlossen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.