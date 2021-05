NÖ: Feuerwehren fühlen sich von der Politik vergessen

Niederösterreichs Feuerwehren fühlen sich von der Politik in Stich gelassen. Die Mitglieder seien trotz Mithilfe in der Coronakrise weder geimpft, noch wurden sie finanziell entschädigt.

Der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband hat am Samstag Kritik am Umgang mit den Feuerwehren in der Coronakrise geübt. Diese fühlen sich von der Politik vergessen, bestätigte ein Sprecher gegenüber der APA Medienberichte. Obwohl die Einsatzorganisationen in der Krise zahlreiche Aufgaben übernommen hätten, seien sie im Impfplan übergangen worden. Auch finanzielle Entschädigungen habe es nicht gegeben, kritisierte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.