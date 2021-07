NÖ Feuerwehr in Belgien mit "deprimierenden Szenarien" konfrontiert

Am Freitag sind rund 120 Mitglieder der niederösterreichischen Feuerwehren nach Belgien ausgrückt. Dort helfen sie nach schweren Unwettern aus. Empfangen wurden sie von "deprimierenden Szenarien".

Rund 120 Mitglieder der niederösterreichischen Feuerwehren sind nach schweren Unwettern nach Belgien ausgerückt. Seit den frühen Morgenstunden gingen sie am Freitag im Raum Lüttich zu Werke. Was sich ihnen offenbarte, waren nach Angaben des Landesverbandes "deprimierende Szenarien", verwüstete Wohnhäuser, in den Fluten versunkene Autos und zerstörte Infrastruktur inklusive. Wie lange der Einsatz der Helfer andauern wird, war zunächst nicht absehbar.

Hilfskonvoi mit 26 Rettungsbooten nach Belgien gereist

Konkret eingesetzt wurden die Niederösterreicher in Theux, einer 12.000 Einwohner zählenden Stadt in der belgischen Provinz Lüttich. Das den Ortskern durchziehende Flüsschen namens Hoegne hatte sich dort zu einer reißenden Gewalt entwickelt und nach Feuerwehrangaben einen Rekordpegel erreicht. Das Wasser stand in der Stadt bis zu zweieinhalb Meter hoch. "Die Strömungsgeschwindigkeit war so enorm, dass Autos wie Zündholzschachteln wegschwemmt und ein Großteil aller Gebäude massiv beschädigt wurden", berichtete Franz Resperger vom Landeskommando in einer Aussendung. Kein Bewohner von Theux könne sich "an eine derartige Flutkatastrophe erinnern".