Freiwillige Feuerwehr NÖ hilft nach Unwettern in Belgien

Die Freiwillige Feuerwehr Niederösterreich hilft mit rund 100 Feuerwehrleuten und 26 Rettungsbooten in Belgien aus. Sie brach am Donnerstag nach Lüttich auf.

Nach den heftigen Unwettern in Belgien sind am Donnerstagnachmittag rund 100 Feuerwehrleute aus Niederösterreich nach Lüttich aufgebrochen. Eintreffen werden sie dort nach Angaben des Landesverbandes am Freitag gegen 5.00 Uhr. Im Gepäck haben die Helfer 26 Rettungsboote.