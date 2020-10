NÖ: Fast 10.000 Personen wegen Corona in Quarantäne

Knapp 10.000 Menschen befanden sich am Dienstag in Niederösterreich wegen des Coronavirus in Quarantäne. Die Cluster im Bundesland wuchsen indes weiter an.

In Niederösterreich sind am Dienstag fast 10.000 Menschen wegen des Coronavirus in Quarantäne gewesen. Aktuell waren 9.915 Personen abgesondert, teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Corona-Cluster in Niederösterreich wachsen weiter

Auch die Cluster im Bundesland wuchsen weiter an.

In einer Integrationswerkstatt für Behinderte in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) wurden laut dem Sprecher neun Fälle registriert. In einem Pflege- und Betreuungszentrum in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) stieg die Zahl der Infizierten um drei auf 23 an.

Im Zusammenhang mit dem Zentrallager einer Lebensmittelkette in St. Pölten wurden ebenfalls drei weitere Fälle festgestellt, hier zählte man zehn Infizierte. Das Screening aller 400 Mitarbeiter soll am (morgigen) Mittwoch abgeschlossen sein. In weiteren Clustern gab es nach Angaben des Büros von Königsberger-Ludwig "keine Bewegung". Das Seniorenheim in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) wies damit unverändert 36 Covid-19-Patienten auf.

Steigende Infektionszahlen auch an Schulen

In niederösterreichischen Schulen wurden seit Freitag 43 Schüler und vier Lehrer als infiziert gemeldet, berichteten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras. "Die Schulen gehen mit den weiter moderat steigenden Zahlen sehr professionell um und treffen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden rasch die notwendigen Entscheidungen", hieß es in einer Aussendung.