NÖ: Corona-Cluster rund um Volksschule geschrumpft

Der Corona-Cluster rund um eine Volksschule in Niederösterreich ist geschrumpft. Angewachsen hingegen ist jener rund um einen Kindergarten im Bezirk Neunkirchen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Cluster um eine Volksschule im Bezirk Gänserndorf ist am Mittwoch von 36 auf 35 gesunken. Weiter angewachsen ist unterdessen nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der Hotspot im Zusammenhang mit einem Kindergarten im Bezirk Neunkirchen. Gezählt wurden dort - inklusive Folgefälle - 22 Erkrankte (plus zwei).

Weiterer Cluster im Bezirk Melk

Statisch war am Mittwoch das Infektionsgeschehen in den übrigen Clustern im Bundesland, die pädagogische Einrichtungen betreffen. Frisch aufgetaucht sind elf Fälle in einer betreuten Wohnform im Bezirk Melk.