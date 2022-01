NÖ: Corona-Cluster nach Gruppenreise gewachsen

Mittlerweile wurden im Bezirk Hollabrunn 42 Teilnehmer einer Gruppenreise zu Silvester innerhalb Österreichs positiv auf Corona getestet, um sechs mehr als am Vortag.

Gruppenreise zu Silvester brachte bereits 42 Infizierte

Mittlerweile wurden im Bezirk Hollabrunn 42 Teilnehmer einer Gruppenreise zu Silvester innerhalb Österreichs positiv getestet, um sechs mehr als am Vortag. Die Zahl der Fälle in einer Produktionsfirma in St. Pölten blieb bei 25, im Bezirk Scheibbs wurde in einem Unternehmen ein Plus um zwei auf 22 Infizierte gemeldet. In Zusammenhang mit einem Pflege-und Betreuungszentrum (PBZ) im Bezirk Tulln sank die Zahl der positiv Getesteten um einen auf 13. Zwölf Fälle, um einer mehr als am Vortag, wurden in der Asylbetreuungsstelle Traiskichen (Bezirk Baden) registriert.