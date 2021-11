NÖ: Corona-Cluster in Firmen weiter geschrumpft

Die beiden Corona-Cluster in Unternehmen im Bezirk Scheibbs sind am Sonntag weiter geschrumpft.

In einer Metallverarbeitungsfirma gab es 33 Fälle und bei einem Autozulieferer 30. Das entspricht einem Rückgang um drei bzw. sieben Fälle, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Der größte Cluster war am Sonntag jener in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) mit 37 Infektionen (minus eins).