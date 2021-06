NÖ: Brand in Gasthaus auch durch Fußballübertragung verhindert

Nicht zuletzt die Übertragung des Achtelfinalduells Österreichs mit Italien bei der Fußball-EM hat am Samstagabend einen Großbrand in einem Gasthaus in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) verhindert.

Mehrere Feuerwehrleute hatten das Match nach Angaben des Landeskommandos in der Einsatzzentrale verfolgt und waren so in der Lage, bereits eine Minute nach dem Alarm auszurücken. Die Flammen im Lokal, die bereits für dichte Rauchwolken gesorgt hatten, wurden rasch eingedämmt.

Überhitzte Fritteuse als mögliche Ursache

Ausgebrochen war der Brand in der Küche des Gasthauses, eine überhitzte Fritteuse dürfte die Ursache gewesen sein. Mitarbeiter entdeckten das Feuer rasch und schlugen Alarm. Das Personal und die anwesenden Gäste flüchteten daraufhin ins Freie. In Summe waren vier Wehren mit rund 60 Mitgliedern für zwei Stunden im Einsatz. Das spannende Finish der EM-Achtelfinalpartie im Londoner Wembley-Stadion dürfte den Helfern also entgangen sein.