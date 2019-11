NÖ: Brand eines aufgelassenen Bauernhofs verursacht 300.000 Euro Schaden

In der Nacht auf Freitag war ein Brand in einem aufgelassenen Bauernhof im Bezirk Melk ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Einen Schaden von mehr als 300.000 Euro dürfte der Brand eines aufgelassenen Bauernhofs in Klein-Schollach im Bezirk Melk verursacht haben. In dem laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnten Gebäude war in der Nacht auf Freitag Feuer ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute von sieben Wehren waren Einsatz. Es gab keine Verletzten. Die mögliche Brandursache sei noch nicht restlos geklärt, hieß es von der Polizei.