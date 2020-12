NÖ: Bisher 160.000 Corona-Tests bei Drive-In Stationen durchgeführt

Bisher wurden bei den niederösterreichischen Drive-In Stationen rund 160.000 Corona-Tests durchgeführt. Am Samstag

In Niederösterreich sind bisher knapp 160.000 Untersuchungen auf das Coronavirus in Drive-In-Teststraßen durchgeführt worden. Die Stationen würden gut angenommen, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag mit. In Krems soll am Samstag die neunte derartige Einrichtung im Bundesland in Betrieb genommen werden. Der Standort in der Strandbadstraße soll die Anlage in St. Pölten entlasten und Anfahrtszeiten verkürzen.