NÖ: Beschwerden gegen Bau der Marchfeld Schnellstraße

Im April gab es grünes Licht für den Bau der umstrittenen Marchfeld Schnellstraße (S8) in NÖ. Nun wurden 18 Beschwerden gegen den UVP-Beschluss eingebracht worden.

Gegen den UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)-Bescheid für die Marchfeld Schnellstraße (S8) sind insgesamt 18 Beschwerden eingebracht worden. Asfinag und Land Niederösterreich können bis 20. August Stellung nehmen, hieß es vom Bundesverwaltungsgericht am Freitag auf Anfrage.

Das Verkehrsministerium hatte am 17. April den positiven UVP-Bescheid zur 14,4 Kilometer langen Schnellstraße ausgestellt. Beschwerden kamen daraufhin von zwei Umweltorganisationen, allen sechs im Verfahren konstituierten Bürgerinitiativen und zehn Nachbarn aus Niederösterreich und Wien, teilten die Umweltorganisation Virus und die BürgerInitiative Marchfeld (BIM) am Freitag in einer Aussendung mit.