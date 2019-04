Grünes Licht für Bau der Marchfeld Schnellstraße (S8) in NÖ

Die Marchfeld Schnellstraße (S8) kann gebaut werden: Am Mittwoch gab Verkehrsminister Hofer den positiven Abschluss des seit 2011 laufenden UVP-Verfahrens bekannt.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Marchfeld Schnellstraße (S8) ist positiv abgeschlossen worden. Wie Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, wurde der entsprechende Bescheid aufgefertigt und den Beteiligten übermittelt.

Im 2011 gestarteten UVP-Verfahren wurden bis 2016 Änderungen am Projekt vorgenommen und weitere Unterlagen nachgereicht. Von April bis Juni sowie im November 2016 wurden die mündlichen Verhandlungen abgehalten. “Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung gab es ein umfangreiches ergänzendes Ermittlungsverfahren v.a. im Hinblick auf die Fachbereiche Lärm und Naturschutz”, hielt das Verkehrsministerium in der Aussendung fest.

Niederösterreichs Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat die Ausfertigung des positiven UVP-Bescheids für die S8 am Mittwoch begrüßt. Gemeinsam mit Gänserndorfs Bürgermeister Rene Lobner (ÖVP) sprach Schleritzko von einem “Aufatmen für die gesamte Region”. Lobende Worte fand auch die SPÖ Niederösterreich.

“Alle Pendler, die diese Strecke jeden Tag fahren müssen, und ganz besonders die Anrainerinnen und Anrainer, erwarten sich zurecht eine baldige Verbesserung der Situation und eine Entlastung”, teilte Schleritzko in einer Aussendung mit. Aktuell würden täglich 24.000 Fahrzeuge, darunter 2.000 Lkw, in den “Ortsdurchfahrten von Gänserndorf, Strasshof oder Deutsch-Wagram” unterwegs sein.

Auch die Dritte Präsidentin des niederösterreichischen Landtags, Karin Renner (SPÖ), sah in der Marchfeld Schnellstraße eine Verdrängung des Schwerverkehrs “aus den Ortszentren”. “Zudem ist sie für die ansässigen Wirtschaftsbetriebe von großer Bedeutung – die besseren Verkehrsanbindungen werden sich positiv auf die Wirtschaft auswirken”, wurde Renner in einer Aussendung zitiert.

Am Mittwoch angekündigt wurde die angesprochene Beschwerde gegen den Genehmigungsbescheid beim Bundesverwaltungsgericht von der Umweltorganisation Virus. “Ich habe bereits begonnen, die Beschwerde zu entwerfen”, sagte Sprecher Wolfgang Rehm der APA. “Aufgrund der letzten Akteineinsicht war klar, dass sich das Verkehrsministerium nicht mit dem offenen Sachverhalt auseinandersetzen will”, schilderte Rehm weiter. Ab der Zustellung des Genehmigungsbescheids beginne die Frist von vier Wochen zu laufen.

“Mit dem positiven Bescheid haben wir bei der S8 einen wesentlichen Projektmeilenstein erreicht”, sagte Alexander Walcher, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH. In einem nächsten Schritt “reicht die Asfinag in den kommenden Monaten zu den Wasserrechts- und Naturschutzverfahren ein”, wurde in einer Aussendung angekündigt.