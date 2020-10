NÖ: "Allgemeines Besuchsverbot" in Spitälern bei roter Corona-Ampel

Ab Montag gelten in den niederösterreichischen Landeskliniken Einschränkungen für Besuche. Betroffen sind jene Spitäler in von der Corona-Ampel rot gefärbten Bezirken.

Die niederösterreichischen Landeskliniken haben am Freitag angesichts der steigenden Coronavirus-Infektionen Einschränkungen für Besuche angekündigt. Ab Montag gelte ein "allgemeines Besuchsverbot" in Spitälern in von der Corona-Ampel rot gefärbten Bezirken, erklärte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur auf APA-Anfrage.