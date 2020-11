NÖ: 727 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

727 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Niederösterreich.

727 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Niederösterreich. ©APA/AFP/CESAR MANSO

727 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Niederösterreich. ©APA/AFP/CESAR MANSO

Am Mittwoch wurden in Niederösterreich 727 Corona-Neuinfektionen registriert. Aktuell befinden sich 26.618 Personen in häuslicher Quarantäne.

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Mittwoch 727 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) befanden sich 26.618 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Dienstag waren noch 27.983 registriert worden.

20 weitere Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern

In Niederösterreichs Spitälern sind am Mittwoch 20 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Menschen im Alter von 64 bis 96 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland stieg damit auf 386 an.

Fünf Personen, eine 96-Jährige, ein 93-Jähriger, ein 87-Jähriger, eine 83-Jährige sowie ein 75 Jahre alter Mann, verstarben im Landesklinikum Melk. In St. Pölten musste das Ableben von drei Männern im Alter von 90, 88 und 76 Jahren beklagt werden.

In Krems starben ein 87-Jähriger und eine 64 Jahre alte Frau, in Scheibbs zwei Männer im Alter von 87 und 79 Jahren, in Mödling eine 95-Jährige und ein 90-Jähriger. Zudem verstarben in Amstetten eine 87-Jährige, in Hollabrunn ein 85-Jähriger, in Mistelbach ein 71-Jähriger, in Neunkirchen eine 65-Jährige, in Waidhofen an der Ybbs ein 78-Jähriger und in Zwettl eine 93 Jahre alte Frau.