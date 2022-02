NÖ: 5.654 neue Corona-Fälle, 277 Patienten im Spital

5.654 neue Corona-Fälle zu Wochenbeginn in Niederösterreich.

Am Montag wurden in Niederösterreich 5.654 neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit werden in den Landeskliniken 277 Corona-Patienten behandelt.

29 der Covid-Patienten befanden sich nach Angaben der Landesgesundheitsagentur auf Intensivstationen. 127 Intensivbetten waren für Covid-Erkrankte frei. Binnen 24 Stunden wurden drei weitere Todesopfer verzeichnet. Die Behörden haben zu Wochenbeginn 5.654 neue positive Fälle im Bundesland gemeldet.