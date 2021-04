NÖ: 484 Corona-Neuinfektionen am Samstag

In Niederösterreich wurden am Samstag 484 Corona-Neuinfektionen registriert, 124 Patienten mussten auf Intensivstationen behandelt werden.

In Niederösterreich sind am Samstag (17.4.2021) laut Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA) 124 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Das waren um zwei weniger als am Tag zuvor. 484 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Samstag im Bundesland gemeldet.