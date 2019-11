NÖ: 46-Jährige nach Pkw-Unfall mit Rehbock gestorben

Nach dem schweren Unfall mit einem Rehbock im Bezirk Hollabrunn Mitte November verstarb die 46-jährige Pkw-Lenkerin nun im Spital.

Eine 46-Jährige, die am 14. November auf der B35 im Freilandgebiet von Maissau (Bezirk Hollabrunn) von einem durch die Windschutzscheibe ihres Autos geschleuderten Rehbock schwer verletzt worden war, ist am Freitagabend im Universitätsklinikum St. Pölten gestorben. Das berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.