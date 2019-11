Rehbock durch Windschutzscheibe geschleudert: 46-Jährige in NÖ schwer verletzt

Am Donnerstag wurde ein 46-Jährige von einem durch die Windschutzscheibe geschleuderten Rehbock schwer verletzt.

46-Jährige mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die Frau aus dem Bezirk Krems-Land, die nach dem Crash mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam und in einem Feld stehen blieb, wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Rehbock hatte eine derartige Wucht, dass er auch die Heckscheibe ihres Pkws durchschlug. Die B35 war nach dem Unfall bis kurz vor 20.00 Uhr gesperrt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung am Freitag mit.