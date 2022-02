NÖ: 4.442 Corona-Neuinfektionen am Sonntag

Am Sonntag wurden in Niederösterreich 4.442 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet.

274 Covid-Patientinnen und Patienten wurden Behördenangaben zufolge in Kliniken im Bundesland behandelt. Das waren um 28 weniger als am Samstag. 245 an Covid-Erkrankte befanden sich auf Normal-, 29 (plus eins) auf Intensivstationen. Binnen 24 Stunden wurden fünf weitere Todesfälle verzeichnet.