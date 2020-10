NÖ: 33 neue Covid-Fälle mit Kindergarten- oder Schulbezug

33 neue Corona-Fälle mit Kindergarten- oder Schulbezug gab es am Montag in NÖ.

Während in Niederösterreich am Montag 33 neue Corona-Fälle mit einem Bezug zu Schulen und Kindergärten registriert wurden, blieb die Zahl der Infektionen in Senioren- und Pflegeheimen gleich.

In Senioren- und Pflegeheimen, die zuletzt einen Schwerpunkt des Infektionsgeschehens dargestellt hatten, gab es nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) allerdings im Vergleich zum Vortag keine Neuerkrankungen.

Trend zu milder Corona-Symptomatik in Heimen

Somit blieb es im Seniorenzentrum in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) vorerst bei 36 Covid-19-Patienten, im Pflege- und Betreuungszentrum in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) bei 20. Generell zeige sich in den Heimen aktuell ein Trend zur milden Symptomatik, sagte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig. Diese Tatsache sei allerdings eine Momentaufnahme und bedeute keine Entwarnung.

Keine weiteren positiven Befunde gab es auch im Zusammenhang mit dem Zentrallager einer Lebensmittelkette in St. Pölten. Am Samstag waren sieben Fälle publik geworden. Am (heutigen) Montag startete ein Screening, in dessen Rahmen bis zu 400 Mitarbeiter getestet werden sollen.