NÖ: 27-jähriger Pkw-Lenker kracht frontal in Betonmast

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit seinem Pkw frontal gegen einen Betonmast geprallt. Der Lenker war laut Polizei im Ortsgebiet von Grafenbach links von der Austraße abgekommen.