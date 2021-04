NÖ: 179 Corona-"Lollipop-Tests" an Kindergärten durchgeführt

Am Dienstag wurden an fünf niederösterreichischen Kindergärten insgesamt 179 "Lollipop-Tests" durchgeführt. Ein Resultat war positiv.

In Niederösterreich sind am Dienstag, dem ersten Tag des Corona-Pilotprojekts "Lollipop-Tests", an fünf Landeskindergärten insgesamt 179 derartige Untersuchungen durchgeführt worden. Ein Resultat war positiv. "Die Akzeptanz der 'Lollipop-Tests' bei den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, den Kindergartenpädagogen und auch bei den Kindern ist groß", zogen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch Zwischenbilanz.