Am Dienstag wurden in Niederösterreich 170 neue Corona-Fälle registriert.

Am Dienstag wurden in Niederösterreich 170 neue Corona-Fälle registriert. ©APA/HANS PUNZ

Am Dienstag wurden in Niederösterreich 170 neue Corona-Fälle registriert. ©APA/HANS PUNZ

NÖ: 170 neue Corona-Fälle am Dienstag

Am Dienstag wurden in Niederösterreich 170 neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt laborieren im Bundesland 1.219 Personen aktiv am Virus.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Dienstagfrüh im Vergleich zum Vortag um 170 auf 7.552 erhöht. Der Landessanitätsstab zählte 6.216 Genesene, 146 mehr als am Montag. Insgesamt mussten im Bundesland 117 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen beklagt werden. Aktuell waren somit 1.219 Patienten erkrankt. Bisher wurden 283.329 Testungen durchgeführt.