NÖ: 159 Coronavirus-Neuinfektionen, 7.710 Personen in Quarantäne

In Niederösterreich wurden am Mittwoch 159 Coronavirus-Neuinfektionen registriert. 7.710 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich ist bis Mittwochfrüh um 159 auf 5.098 gestiegen. 4.176 Personen, um 39 mehr als am Vortag, galten nach Angaben des Sanitätsstabs als genesen. 110 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. Aktuell erkrankt waren somit 812 Menschen, 234.165 Testungen wurden bisher durchgeführt.

7.710 Kontaktpersonen in Niederösterreich in Quarantäne

In Niederösterreich sind am Mittwoch laut Anton Heinzl, Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), 7.710 SARS-CoV-2-Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne gewesen. Die Corona-Neuinfektionen im Bundesland seien mit 159 nahe an der bisherigen Höchstzahl. Am 26. März waren es 167 binnen 24 Stunden gewesen.