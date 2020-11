NÖ: 1.038 Coronavirus-Neuinfektionen am Montag

In Niederösterreich wurden am Montag 1.038 Corona-Neuinfektionen registriert.

Am Montag wurden in Niederösterreich 1.038 Coronavirus-Neuinfektionen registriert. 29.732 Personen befanden sich in häuslicher Quarantäne.

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Montag 1.038 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) befanden sich 29.732 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Sonntag waren noch 26.907 registriert worden.

Drei weitere Todesfälle in Spitälern in Niederösterreich

Aus Niederösterreichs Spitälern sind am Montag drei weitere im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Todesfälle vermeldet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben ein 66-Jähriger in Baden, ein 68-Jähriger in Mödling und eine 85-Jährige in Melk. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg damit auf 279.