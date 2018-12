Noch vor Weihnachten: Gewinnt ein 250-€-Smartphone von Xiaomi

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Schenkens. Daher schenkt Ihnen VIENNA.at - mit etwas Glück - ein Handy im Wert von 250 Euro.

Das Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist einfach. Folgt VIENNA.at einfach auf Instagram und kommentiert bis inklusive Sonntag, 16. Dezember, das untenstehende Foto. Aus allen Kommentaren wird der oder die glückliche Gewinnerin ausgewählt, die sich das Handy bereits in der nächsten Woche in unserer Redaktion am Schwedenplatz abholen kann.