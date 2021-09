Noch keine Ursache für Brand in Traiskirchen gefunden

Die Ursachenermittlung nach dem Brand in Traiskirchen hat noch nicht begonnen. Das Gelände soll erst untersucht werden, wenn der Zutritt gesichert ist, so die Polizei.

Nach dem Brand in einem Gewerbebetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) am Dienstag ist die Ursachenermittlung noch nicht angelaufen. Erst wenn der Zugang sicher sei, werde damit begonnen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch auf Anfrage. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine eingestürzte Zwischendecke dort, wo das Feuer ausgebrochen war. Die Erhebungen würden frühestens morgen, Donnerstag, starten.