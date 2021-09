Großbrand in Traiskirchen: Höchste Alarmstufe

Mehrere Feuerwehren sind am Dienstagnachmittag bei einem Großbrand im Gewerbegebiet Traiskirchen im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalten sich als schwierig, das Dach des Betriebs sei bereits eingestürzt.

