Noch keine Rückfälle bei Corona-Genesenen in Österreich gemeldet

Die Frage, ob sich von einer Coronavirus-Infektion genesene Menschen erneut anstecken können, beschäftigt zahlreiche Wissenschafter. In Österreich ist bislang keine Neuansteckung bekannt.

Berichte über erneute Covid-19-Erkrankungen bei Patienten etwa in Südkorea, die zuvor als geheilt gegolten haben, haben zu Diskussionen über mögliche Rückfälle geführt. Am Wochenende kündigte die WHO eine Untersuchung dazu an.