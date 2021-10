Noch 79 Corona-Fälle in Erstaufnahmestelle Traiskirchen

Der Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen im Bezirk Baden hat sich weiter verkleinert.

Verzeichnet wurden am Freitag nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 79 Fälle und damit um sieben weniger als am Vortag. Der Hotspot in der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) umfasste 16 Infizierte (plus drei).